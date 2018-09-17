اغلاق مصنع مخللات في طولكرم

طولكرم- وطن: أوقفت طواقم الضابطة الجمركية، اليوم الإثنين، ولجنة السلامة العامة (الإقتصاد الوطني ، ومديرية الصحة، ممثل المحافظة) معمل لتصنيع المخللات وضبطت 5.5 طن من المخللات الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الادمي في بلدة عتيل شمال طولكرم.

وأفاد بيان للعلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية أنه بناء على معلومات استخبارية تفيد بوجود مخللات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل معمل لإنتاج المواد الغذائية، في بلدة عتيل شمال مدينة طولكرم، توجهت طواقم الضابطة الجمركية ومديريتي الإقتصاد الوطني والصحة على الفور للمكان، واثناء البحث والفحص تم ضبط 5.5 طن من المخللات الفاسدة ويوجد عليها علامات عفن وتنبعث منها روائح نتنة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وبناء عليه تم ايقاف المعمل بقرار من لجنة السلامة العامة عن العمل والتحفظ على المضبوطات حسب الأصول وتحويل الملف الى نيابة الجرائم الإقتصادية لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.