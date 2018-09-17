5 إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع المسير البحري الثامن

غزة- وطن: أصيب 5 مواطنين، عصر اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال غرب بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال والزوارق الحربية أطلقوا النار وقنابل الغاز السامة تجاه المتظاهرين المشاركين في المسير البحري شمال القطاع.

من جهتها قالت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار "إن على العدو أن يعلم أننا لن نرضى على استمرار الحصار لأن شعبنا يعاني الويلات".

وأكدت الهيئة أن شعبنا متمسك برفع الحصار عن قطاع غزة براً وبحراً وجواً، ولن يتخلى عن حق العودة وسيستمر في المسيرات حتى تحقيق كل أهدافها".

وطالبت في بيان صحفي العالم أن يسمع أصوات المرضى والجرحى في قطاع غزة.

وانطلق المسير البحري الثامن، اليوم من ميناء غزة باتجاه بحر غرب بيت لاهيا شمال القطاع.