"الليكود": باراك يحرض على قتل نتنياهو

وطن-وكالات: اعتبر حزب "الليكود" الإسرائيلي، تصريحات رئيس وزراء الاحتلال السابق إيهود باراك ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحريضا على القتل.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن الليكود قوله: باراك يتحول إلى شخص مهووس وغريب الأطوار.. وتصريحاته ضد رئيس الوزراء نتنياهو، تحريض على القتل.

واعتبر باراك، في تصريحات له أمس أن فترة حكم نتنياهو، تشابه فترة الحاكم الشيوعي لرومانيا "نيكولاي تشاوتشيسكو"، الذي أُعدم مع زوجته إيلينا في 1989، بسبب فساده وقمعه الشعب الروماني.

وقال نتنياهو: "يقود البلاد نحو الخراب من خلال أقلية متطرفة، عنصرية، على الإسرائيليين أن يقاتلوا للدفاع عن وطنهم".

ورأى باراك أن "الانهيار الأخلاقي لنتنياهو ينتج قوانين هدفها الوحيد مساعدة رئيس الوزراء على التهرب من قضايا الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة المشتبه بها".

ووصف حكومة الاحتلال ورئيسها بـ"المخادعين، الذين يخونون مسؤولياتهم ، ويخفون تحت غطاء الشعارات، والأخبار الكاذبة، وعدم المبالاة، سعيهم للنجاة بأنفسهم".