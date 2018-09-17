خطة لإقامة مستوطنة جديدة في جبل المكبر

وطن- وكالات: كشف مرشح بلدية الاحتلال في مدينة القدس رئيس كتلة "موحدون" مدير صندوق أرض إسرائيل، اليوم الاثنين، أرييه كينغ، عن خطة أقرتها بلدية الاحتلال في القدس لبناء 220 وحدة استيطانية على أراضي قرية جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

ونقلت القناة السابعة العبرية عن كينغ قوله إن: الوحدات الاستيطانية ستبنى بمبادرة من رجال أعمال في إسرائيل والخارج، وسيقطنها يهود وستكون بمثابة امتداد لمستوطنة "نوف تسيون" المجاورة للمنطقة.

واوضحت القناة أن خطة البناء وصلت مراحل متقدمة، والآن بعد موافقة بلدية الاحتلال عليها ستودع الخطة لدى اللجنة المختصة بالاعتراضات وبعد، وفي حال مرت دون اعتراض فمن المتوقع ان يبدأ البناء خلال الأشهر القليلة القادمة، حسب ما قال كينغ.