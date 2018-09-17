منذ مطلع العام.. 5 ضحايا بجرائم قتل في أم الفحم

وطن- وكالات: ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في مدينة أم الفحم بالداخل، الذين قتلوا منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، إلى 5 ضحايا، وهم: إمام مسجد التوحيد، الشيخ محمد سعادة إغبارية (49 عاما)، والطفل فرسان أبو مقلد (13 عاما) وعمه شفيق أبو مقلد (40 عاما)، والشاب يوسف محاميد (22 عاما)، وآخرهم ضحية جريمة الطعن التي ارتكبت، الليلة الماضية، الشاب محمد حماد محاميد (33 عاما).

جريمة قتل الإمام

قُتل إمام مسجد التوحيد، الشيخ محمد سعادة إغبارية، قبيل صلاة الفجر في تاريخ 03.04.2018، في جريمة إطلاق النار عليه في منطقة الرأس من مسافة قريبة.

جريمة القتل المزدوجة

وفي تاريخ 17.04.2018 خلال "تعليلة" فرح في حي الجبارين، أطلق جناة مجهولون النار داخل منزل عائلة أبو مقلد ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، قتل اثنان منهم، هما الطفل فرسان أبو مقلد وعمه شفيق أبو مقلد.

جريمة قتل الشاب يوسف محاميد

قتل جناة مجهولون الشاب يوسف كيوان محاميد في جريمة إطلاق نار وأصيب آخر أمام منزله في مدينة أم الفحم، بعد منتصف ليلة 16.05.2018.

جريمة قتل الشاب محمد حماد محاميد

قتل الشاب محمد حماد محاميد في جريمة طعن في أحد أحياء أم الفحم بعد منتصف الليلة الماضية 17.09.2018.

37 عربيا وعربية قتلوا في جرائم قتل بالبلدات العربية

ويُستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة أن 37 عربيا وعربية قتلوا في جرائم غالبيتها نفذت بإطلاق النار منذ مطلع العام الجاري 2018.

وتعاني البلدات العربية في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية من ازدياد وتيرة جرائم إطلاق النار والقتل وغيرها من أعمال العنف.