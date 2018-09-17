اعلام الاحتلال: متظاهرو غزة وصلوا "زيكيم" واغتنموا قطعة سلاح وجنودنا هربوا أمامهم

غزة- وطن: تمكن عدد من المتظاهرين مساء اليوم الإثنين، من اغتنام سلاح جندي إسرائيلي هرب من أمامهم عقب تجاوزهم السياج الأمني عند بوابة زيكيم شمال قطاع غزة، وفق ما قاله الاعلام العبري.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من الشبان المشاركين بتظاهرة كبيرة مؤازرة للمسير البحري الثامن الذي انطلق عصر اليوم ببحر شمال غزة، تمكنوا من اجتياز السياج الأمني الفاصل عند بوابة زيكيم العسكرية.

وأضافت أن الشبان استطاعوا الوصول إلى ثكنة للجنود، والذين هربوا من المكان وتركوا قطعة سلاح، اغتنمها الشبان قبل عودتهم إلى القطاع.

وأصيب عشرات المواطنين بالرصاص والاختناق جراء قمع قوات الاحتلال تظاهرة سلمية بمشاركة الآلاف على شاطئ شمال غرب غزة بالقرب من السياج الأمني، خرجت لمؤازرة المسير البحري الثامن الذي ينطلق مساء اليوم من منطقة الواحة شمال غرب قطاع غزة.