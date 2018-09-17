أحمد جابر يطلق مجموعته القصصية "السيد أزرق في السينما"

رام الله-وطن: أطلق الكاتب أحمد جابر، مساء اليوم الاثنين، مجموعته القصصية "السيد أزرق في السينما"، في متحف محمود درويش بمدينة رام الله. قدمه وحاوره الكاتب سامح خضر.

وقرأ جابر مجموعة من قصص الكتاب، قبل أن يقوم بتوقيع نسخ من الإصدار للحضور.

وقعت المجموعة في 144 صفحة من القطع المتوسط، وصمم غلافها زهير أبو شايب، وكانت لوحة الغلاف للفنان كامل قلالوة، وصدرت عن الدار الأهلية للنشر والتوزيع في عمان ـ الأردن، واحتوت المجموعة على 51 قصة قصيرة.

أحمد جابر قاص وكاتب فلسطيني من مواليد الأردن، ويقيم في رام الله، حاصل على ماجستير في هندسة الطرق والمواصلات، أصدر من قبل: "رحلة العشرين عاماً"، و"كأن شيئاً كان"، وقد حصلت مجموعته "السيد أزرق في السينما" على جائزة مسابقة الكاتب الشاب للعام 2017، فئة القصة القصيرة التي تنظمها مؤسسة عبد المحسن القطان.

ومما جاء في بيان لجنة التحكيم بشأن المجموعة: " تتميز هذه المجموعة باكتمال مقوماتها كفن قصصي وحكائي مميز، بلغة مثقفة وحمالة أوجه، ودخول مباشر إلى الحكاية بلا عتبات بلاغية، كما تقدم هذه المجموعة لغة متماسكة تماماً وصافية ودقيقة، ووقائع تتقافز بين الواقعي والمتخيل لتلغي الحدود بينهما، وتكشف عن مرجعيات ثقافية واسعة، وتجليات فنية تتحدث عن حواس ذكية وخبيرة تتراسل بكفاءة، لتحاور باحتراف أشكال الفنون من نحت، وتصوير، وسينما، وموسيقى.