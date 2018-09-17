منتخب فلسطين للبلياردو والسنوكر يشارك في البطولة الآسيوية

رام الله- وطن: غادرت بعثة منتخب فلسطين للبلياردو والسنوكر، صباح اليوم الإثنين، إلى العاصمة الأردنية عمان متوجهة إلى قطر؛ للمشاركة في بطولة آسيا القارية للسنوكر والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة، والمزمع انطلاقها اعتبارا من 19 من شهر سبتمبر الجاري، وحتى نهايته، وبمشاركة العديد من الدول العربية والآسيوية.

وتضم البعثة المقرر مشاركتها كلا من: رئيس الاتحاد عماد مقداد، والمدرب منذر عورتاني، إضافة إلى ثلاثة لاعبين هم: معتز السلايمة، وخالد الاسطل من محافظات شمال الوطن، واللاعب يوسف أبو عيدة بطل المحافظات الجنوبية، والذي سيلتحق بالبعثة برفقة رئيس الاتحاد في حال مغادرتهما معبر رفح الحدودي مساء الثلاثاء.

وقال مقداد إنه تم اختيار اللاعبين المشاركين في البطولة؛ وفقا لتصنيفهم حسب المراكز الأولى مؤخراً في البطولتين اللتين جرتا في شطري الوطن، مؤكدا أن الاتحاد راعى معايير النزاهة والكفاءة والأقدر على المشاركة والتمثيل المشرف.

وأعرب مقداد عن أمله أن يتمكن برفقة اللاعب أبو عيدة من اللحاق بالبعثة؛ حيث تم إجراء كافة الاستعدادات من أجل إتمام عملية السفر؛ مشيرا إلى أن الأمر مرتبط بإجراءات المعابر الحدودية مع قطاع غزة.