صحة غزة: 95 إصابة خلال قمع الاحتلال للمسير البحري الثامن

غزة- وطن: اصيب اليوم الاثنين، عدد من المتظاهرين برصاص الاحتلال شمال غرب بيت لاهيا بالقرب من شاطئ مستوطنة "زكيم" وذلك في المسير البحري الثامن الذي تسيره الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار.

واكدت صحة غزة ان اجمالي الاصابات في شمال قطاع غدة بلغت 95 إصابة بجراح مختلفة و اختناق بالغاز منها 26 اصابة بالرصاص الحي.

وضم المسير البحري الثامن لكسر الحصار عن قطاع غزة 15 قارباً ويبتعد حالياً نحو نصف كيلو متر عن السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة داخل البحر، حيث اشعلت قوارب المسير البحري الإطارات العائمة بالبحر للتغطية عليها من قناصة الاحتلال المتواجدين على الزوارق الحربية.

من جانبها نفت وسائل اعلام إسرائيلية الاستيلاء على أي أسلحة من جنودها خلال المواجهات التي دارت في المكان.