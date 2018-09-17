وزير الأوقاف لـوطن: السعودية لم تبلغنا بمنعها منح تأشيرة الحج والعمرة للفلسطيين من حملة الجواز الأردني

رام الله-وطن: أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس أن وزارة الأوقاف والسلطة الفلسطينية، لم تبلغ بأي قرار سعودي رسمي، يقضي بمنع الفلسطينيين من حملة الجواز الأردني من الحصول على تأشيرة دخول لأراضيها من أجل أداء الحج والعمرة.

وقال ادعيس في اتصال هاتفي مع وطن: إن السلطات السعودية تتواصل معنا بشكل دائم، ولكنها لم تبلغنا بأي قرار من هذا القبيل، وحال بلغنا به فإننا سنشر ذلك فوراً.

وكانت عدة مواقع إعلامية نقلت عن شركات حج وعمرة أردنية قولها إن المملكة السعودية بدأت بحظر منح الفلسطينيين من حملة الجواز الأردني " دون رقم وطني" من الحصول على تأشيرات الحج والعمرة.

ولفت الوزير إلى أنه وفي حال أصدرت السعودية قراراً كهذا فإننا سنتعامل مع ذلك وفق مقتضاه وسنعلن عنه.

وأضاف: إذا كان أي مواطن مقيم في الضفة الغربية وغزة وهو حامل للجواز الأردني قد تعرض لأي مشكلة، فلماذا لا يسافر من خلال جواز السفر الفلسطيني الذي يحصل من خلاله على جميع التسهيلات لدى سفره للمملكة العربية السعودية.

وأكد ادعيس أن هناك آلية متفق عليها بين الأردن والسلطة والسعودية حول سفر المقدسيين، وحصولهم على تأشيرة الدخول للأراضي السعودية من خلال السلطة الفلسطينية.

هذا وتداول ناشطون على مواقع التواصل أنباء تفيد بعدم منح حملة الجوازات الأردنية المؤقتة تأشيرة الحج أو الإقامة في السعودية.

وحملت تعليقات النشطاء انتقادات للقرار السعودي في ظل التضييقيات والصعوبات والكلف المالية العالية التي تواجه أبناء الضفة والقدس وغزة من حملة الجواز الأردني المؤقت أثناء تنقلهم من وإلى الأردن من قبل سلطات الاحتلال.

يشار إلى أنه في حال صدور قرار رسمي حول ذلك فإن السلطات السعودية ستحرم أكثر من نصف مليون فلسطيني من حملة الجواز الأردني المؤقت من دخول أراضيها وأداء فريضتي الحج والعمرة.