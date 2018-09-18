فقدان طائرة روسية في سوريا على متنها 14 عسكرياً

وطن- وكالات: أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر / أيلول، أن قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا فقدت مساء يوم 17 سبتمبر، الاتصال مع طاقم الطائرة الروسية " إيل -20".

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "في السابع عشر من سبتمبر في حوالي الساعة 23.00 بتوقيت موسكو، أثناء العودة إلى القاعدة الجوية "حميميم" فوق البحر الأبيض المتوسط وعلى بعد 35 كيلومترا من السواحل السورية فقد الاتصال بطاقم الطائرة الروسية " إيل — 20".

ورفض جيش الاحتلال التعليق على وقوع هجمات صاروخية في سوريا، وبيان وزارة الدفاع الروسية، بشأن فقدان طائرة استطلاع طراز "إيل — 20"، مساء أمس الاثنين 17 سبتمبر / أيلول.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، "نحن لا نعلق على تقارير من الخارج، في إشارة إلى تقرير وزارة الدفاع الروسية عن الهجمات في سوريا وفقدان طائرة استطلاع وعلى متنها طاقمها المكون من 14 شخصا".

وقال مصدر أمني سوري، أمس الاثنين، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم بحري على مدينة اللاذقية، وأسقطت عددا من الصواريخ والأجسام الغريبة على الساحل السوري.

وقال المصدر إن: "من المرجح أن يكون العدوان أمريكيا، ويستهدف عددا من المنشآت الصناعية في اللاذقية".