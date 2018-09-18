حضانات الخدج على حافة الهاوية بسبب أزمة الوقود بغزة

غزة-وطن: ما أن أعلنت وزارة الصحة عن اقتراب نفاد مخزون وقود مستشفياتها في قطاع غزة، والتي تعتمد عليها المشافي بشكل أساسي لتوليد الطاقة الكهربائية، حتى باتت الأقسام الأكثر حساسية بالمستشفيات مهددة بالخطر الشديد، فانقطاع الكهرباء تعني لمرضى هؤلاء الأقسام، نهاية الحياة.

قسم حضانة الأطفال الخدج بمجمع الشفاء الطبي، أحد أكثر الأقسام اعتماداً على التيار الكهربائي، فكل أجهزتها بما في ذلك أجهزة المراقبة الحيوية وأجهزة التنفس الصناعي تعتمد بشكل مباشر على التيار الكهربائي، ففقدان التيار الكهربائي، يعني فقدان حياة الأطفال.

وفي ذات السياق، يقول رئيس قسم حضانة الأطفال بمجمع الشفاء الطبي د. ناصر بلبل، إن جميع الحالات الحرجة للأطفال حديثي الولادة تحول من كافة مشافي قطاع غزة إلى مجمع الشفاء الطبي، وأن أي انقطاع للكهرباء لربع الساعة فقط سيعني وفاة 20 طفلا اخدجاً في الحضانة.

ويتابع رئيس قسم حضانة الأطفال أن استمرار انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ذلك يعني فقدان حياة جميع الأطفال المنومين في أقسام الحضانات الثلاث.

ويناشد د. ناصر بلبل بضرورة التدخل العاجل من أجل وقف الخطر المحدق على حياة الأطفال والاسراع في ايجاد الحلول التي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لاستمرار عمل الحضانات وحماية الأطفال من الموت المحقق الذي يحيط بهم.

وكان مجمع الشفاء الطبي، قد حذر خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد، من نفاد مخزون الوقود اللازم لتشغيل مولدات المستشفى في قطاع غزة خلال أسبوع، مشيراً إلى مخاطر ذلك على توقف الخدمة في أقسام حساسة بالمستشفى وأثر ذلك على وفاة المرضى المنومين في تلك الأقسام.