محكمة الاحتلال ترفض محاكمة قتلة الشهيد أبو رحمة من بلعين

وطن: ردت محكمة الاحتلال، هذا الأسبوع، الالتماس الذي قدمته منظمة حقوقية طالبت بمحاكمة جنود من جيش الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع وتسببوا باستشهاد الشاب باسم إبراهيم أبو رحمة (31 عاما)، بالعام 2009 خلال فعاليات للمقاومة الشعبية للتصدي لأعمال بناء الجدار العنصري في بلعين.

بالإضافة إلى رد الالتماس، انتقد ثلاثة من قضاة المحكمة العليا نهج وسلوك جيش الاحتلال، بما في ذلك حقيقة أن شهادات الجنود جمعت في وقت متأخر بعد الحادثة، الأمر الذي مس وأضر بسير التحقيقات والكشف عن الحقيقة وبامتناع شهود عن تقديم إفاداتهم، كما أن جدول اتخاذ القرار في القضية أفقد الملف جوهره.

وكان الشهيد أبو رحمة أحد أبرز نشطاء الاحتجاجات السلمية التي شهدتها قرية بلعين، وكان حاضرا دائما في مختلف الفعاليات والمسيرات التي حولت القرية الى عنوان للمقاومة الشعبية السلمية ضد الاستيطان والاحتلال.

واستشهد الشاب أبو رحمة خلال مشاركته في مسيرة بلعين الأسبوعية السلمية، جراء إصابته بقنبلة غاز من النوع الثقيل والسريع، حيث أصيب بها في صدره مما أدى إلى استشهاده على الفور بينما كان يقف في الطرف الآخر من الجدار جهة القرية، كما ذكر في حينه.