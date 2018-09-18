حماس تطلق مؤتمرها العلمي الدولي الأول

غزة-وطن: أطلقت حركة حماس صباح اليوم الثلاثاء، مؤتمرها العلمي الدولي الأول (حماس في عامها الثلاثين – الواقع والمأمول)، بمشاركة قيادات الحركة.

ويشارك في المؤتمر الذي تتواصل أعماله على مدار اليوم العديد من المفكرين والمختصين والسياسيين بينهم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي وأسرى محررون وعلماء وكتاب.

ويهدف المؤتمر بحسب الحركة إلى التعرف على تطور البنية التنظيمية للحركة وتطور البنية التنظيمية ومعرفة مراحل التطور في الخطاب الدعوي لها.

كما يهدف إلى تحديد مراحل ومسار تطور الفكر السياسي للحركة، وتوضيح تطور الخطاب الإعلامي والعمل الطلابي والنقابي، كذلك توضيح مكانة المرأة ودورها ومكانة الشباب ودورهم.

ومن بين الاهداف أيضا التعرف على تجربة الحركة قبل الحكم وبعده، وتوضيح التطور العسكري للحركة منذ نشأتها، وبيان تطور علاقات حركة حماس العربية والدولية.

وفي كلمته، قال رئيس المؤتمر وعضو المكتب السياسي لحركة حماس فتحي حماد: إن حماس انطلقت استكمالا لمسيرة النضال الطويل، وامتشقت الإرادة في وقت يراد للبندقية أن تُكسر.

وأضاف: أن صفقة القرن هي أكبر جريمة، وحق على حماس أن تصون العهدة وتحفظ الأمانة، معتبر أنها أحسنت القيادة وعصمت مسيرة العمل الوطني وصانتها من الضياع.