الاحتلال يستبيح الأقصى.. اعتداءات عنيفة واعتقالات للحراس والموظفين والمصلين

القدس- وطن: اعتدت قوات الاحتلال بشكل عنيف، صباح اليوم، على عدد من المصلين وحراس وموظفي وإدارة المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد مسؤول الإعلام في الأوقاف الإسلامية بالقدس فراس الدبس لـوطن، أن قوات الاحتلال الخاصة تقتحم المسجد وتقوم بالاعتداء على كل من يتواجد في الأقصى من مصلين وإدارة وموظفين وحراس.

وأضاف أن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في صفوف الحراس والمصلين داخل باحات المسجد.

وأكد أن الوضع يزداد توتراً في المسجد الأقصى.

وأوضح الدبس أن أربعة من موظفي الأوقاف أصيبوا تم نقلهم الى مستشفى المقاصد في القدس، واعتقل الاحتلال خمسة أخرين، هم: هيثم حلواني، رائد زغير، سلمان أبو صبيح، غيث ناصر غيث، محمود مؤنس.

ويشهد المسجد الأقصى المبارك، منذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء، اقتحامات واسعة، تجاوز فيها عدد المستوطنين المُقتحمين للأقصى في الساعة الأولى أكثر من 150 مستوطنا ويتوقع أن يتضاعف العدد في الساعات القادمة.

وتتم اقتحامات المستوطنين عبر مجموعات كبيرة من باب المغاربة وبحراسات مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، فيما تضمنت الاقتحامات عدداً كبيرا من طلبة المعاهد التلمودية وبلباسهم التقليدي، وسط محاولات متكررة لاستباحة المسجد المبارك وتدنيسه بصلوات وشعائر تلمودية.

وتأتي الاقتحامات عشية الاحتفالات بما يسمى "عيد الغفران" التلمودي، والذي يترافق مع إغلاق كافة الشوارع والطرقات وتُشل الحركة العامة خلاله في دولة الاحتلال.

وكانت ما تسمى بـ"منظمات الهيكل" المزعوم كثفت من دعواتها لأنصارها وجمهور المستوطنين للمشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الأقصى خلال فترة أعيادهم ولأداء طقوسٍ خاصة بهذه المناسبات في الأقصى.