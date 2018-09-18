"السلام الآن": الاستيطان تضاعف ثلاث مرات العام الجاري

وطن: قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إن البناء الاستيطاني في المستوطنات تضاعف ثلاث مرات في الربع الثاني من عام 2018 مقارنة بالربع الأول.

وقالت الحركة في بيان نشرته الاثنين إنه خلال الربع الثاني من عام 2018، تم بناء 794 وحدة استيطانية، مقارنة بـ 279 وحدة استيطانية تم بناؤها في الربع الأول من هذا العام.

وأشارت إلى أنه في النصف الأول من عام 2018، تم بناء 1073 وحدة استيطانية في المستوطنات، مقارنة بـ 870 وحدة فقط في النصف الأول من عام 2017.

وقالت إن "حكومة نتنياهو لا تزال ماضية في تدمير الفرص أمام تقدم عملية السلام"، مضيفة أن "النشاط الاستيطاني المستمر يؤدي إلى تدمير حل الدولتين".

وأوضحت أنه منذ انتخاب دونالد ترامب زادت الموافقات على إقامة المخططات الاستيطانية والعطاءات لبناء المستوطنات، وهو ما بدأنا الآن نرى نتائجه على الأرض.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في 23 كانون أول/ ديسمبر 2016 القرار 2334 الذي حث على وضع نهاية للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة دولة الاحتلال بوقف نشاطاتها الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وعدم شرعنة "إسرائيل" لمستوطناتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.