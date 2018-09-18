حماس: الاحتلال يتحمل مسؤولية تداعيات اغتيال الشهيد الريماوي

غزة-وطن: حملت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات جريمة اغتيال الشاب محمد الريماوي.

واعتبر فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، جريمة استشهاد الريماوي بعد اعتقاله وتعذيبه حتى الموت من قبل الاحتلال الإسرائيلي جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود، وجرائمه البشعة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وحمل برهوم، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائج هذه الجريمة النكراء وتداعياتها لتؤكد أن كل أشكال القهر والقتل لن تكسر إرادة شعبنا، ولن تقتل فيهم روح النضال والمقاومة.

وأكد، أن هذه الجرائم المتواصلة تستدعي تصعيد النضال والمقاومة في الضفة الغربية بأدواتها كافة، والانخراط فيها بشكل وطني جامع وموحد دفاعًا عن أهلنا وأرضنا ومقدساتنا.