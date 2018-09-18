هيئة الأسرى: الاحتلال يجري عمليتين جراحيتين للمعتقل المصاب خليل جبارين

رام الله-وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن الأطباء في مستشفى "هداسا عين كارم" أجروا عملية جراحية للأسير الطفل المصاب خليل جبارين (16 عاما)، في اليد اليسرى لإخراج إحدى الرصاصات التي أصيب بها أول أمس على مفترق "عتصيون" شمال الخليل.

كما أوضحت الهيئة، أن الحالة الصحية للأسير جبارين آخذة بالاستقرار، وأنه تم أمس إزالة رصاصة فوق الكتف الأيسر (قريبة من الرقبة).

ولفتت الى أن الأسير اصيب بخمس رصاصات في الجهة اليسرى من جسده، ثلاثة منها في يده وكتفه وتحت الإبط وأخرى في الحوض، إضافة إلى ساقه، ومع ذلك فإنه مقيد بالسرير من يده اليمنى وقدميه، كما يعاني من صعوبات بالمسالك البولية بسبب الرصاص.

يذكر أن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "المسكوبية" مددت اعتقاله لعشرة أيام للتحقيق، وعُقدت له جلسة محكمة في المستشفى بسبب وضعه الصحي.

يُشار إلى أن الفتى جبارين اُعتقل يوم أول أمس بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه، وتتهمه سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية طعن بالقرب من مفترق "عتصيون" أدت إلى مقتل أحد المستوطنين.