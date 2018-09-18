العمل الزراعي في غزة يوفر المياه لمئة دونم قرب الحدود

غزة- وطن: تمكن اتحاد لجان العمل الزراعي من توفير مياه الري لما يزيد عن 100 دونم زراعي في المنطقة الحدودية الشرقية لقطاع غزة وبالتحديد في منطقة جحر الديك جنوب مدينة غزة، جاء ذلك من خلال قيام العمل الزراعي بإعادة صيانة وتأهيل بئر المزارع/ بهجت العبد حجي والذي سبق أن تعرض للتدمير ثلاثة مرات نتيجة تعرض المنطقة للاجتياحات والاعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشملت عملية صيانة وتأهيل البئر المدمر تركيب غاطس/ مضخة كهربائية ستمكن المزارعين المستفيدين وعددهم 25 مزارع من ري أراضيهم التي تصل مساحتها الكلية الى 100 دونم، مع إمكانية استفادة مزارعين آخرين مستقبلاً لتصبح المساحة المتوقع أن تستفيد من مياه البئر الى 150 دونم، علماً بأن المزارعين في تلك المنطقة وعلى مدار الأعوام الأربعة الماضية عانوا كثيراً من اجل توفير مياه الري لأراضيهم من خلال شرائها من مناطق بعيدة.

وجاءت عملية صيانة وتأهيل البئر الزراعي من خلال تنفيذ مبادرة دعم للمزارعين ضمن مشروع الدفاع عن حقوق المزارعين والصيادين والذي ينفذه اتحاد لجان العمل الزراعي بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA، ويهدف المشروع الذي يمتد حتى نهاية العام 2019 الى تنظيم المزارعين والصيادين وصغار المنتجين في جسم تمثيلي قوي من اجل الدفاع عن وحماية حقهم في الوصول الى الأرض والمياه بالإضافة الى الحق في حرية الحركة للأفراد والبضائع.