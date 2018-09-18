صحة غزة: شهيدا خان يونس هما ناجي وعلاء أبو عاصي

غزة-وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة التعرف على هوية شهيدين ارتقيا الليلة الماضية على الحدود الشرقية لمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في تصريح مقتضب، "تم التعرف على الشهيدين في مجمع ناصر الطبي بخان يونس وهما الشهيد ناجي جميل أبو عاصي (18 عامًا)، والشهيد علاء زياد أبو عاصي (21 عامًا).

واستشهد شابان جراء قصف الاحتلال منتصف ليلة أمس قرب السياج الأمني شرقي بلدة القرارة، شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، قال انه لم يتم التعرف على هوية الشهيدين المتواجدين في مجمع ناصر الطبي (اشلاء) منذ ساعات الفجر الاولى، دعياً الجهات المختصة ووسائل الاعلام والمواطنين المساعدة في التعرف على هويتهما باسرع وقت ممكن.