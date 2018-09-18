الصحة: شهيدان برصاص الاحتلال خلال مواجهات على معبر بيت حانون

وطن: استشهد مواطنين اثنين وأصيب 15 آخرين عصر الثلاثاء برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء قمعه لتظاهرة حاشدة قرب حاجز بيت حانون - إيرز شمال قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة إنه جرى نقل شهيدين من مكان التظاهرة بعد إطلاق الاحتلال النار صوبهما، فيما كان آلاف المواطنين وصلوا إلى الحاجز تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

ونقلت سيارات الأسعاف الشهيدين والمصابين إلى المستشفى الإندونيسي شمال القطاع، فيما يستمر جنود الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز صوب المتظاهرين.