وطن: تناقلت وسائل إعلام أردنية مساء الثلاثاء نبأ وفاة الكاتب خيري منصور عن عمر ناهز الـ 73 عاما بعد معاناة مع المرض، إذ وافته المنية في مركز "الحسين للسرطان" بعمان.

والكاتب الراحل من مواليد عام 1945 في قرية دير الغصون القريبة من مدينة طولكرم في الضفة الغربية وأكمل الثانوية العامة في طولكرم، وأنهى دراسته الجامعية في القاهرة.

وأبعدته السلطات الإسرائيلية من الضفة الغربية عام 1967 فغادر إلى الكويت، ثم استقر في بغداد حيث عمل محرراً أدبياً في مجلة الأقلام العراقية.

وعاد إلى الأردن ليعمل محررا في الصفحة الأدبية لصحيفة الدستور اليومية، وكاتب عمود فيها، وقد نعته الصحيفة مستذكرة جهوده الصحفية "الكبيرة"، ونعاه كذلك العديد من المثقفين والناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعكس شعر خيري منصور انشغاله بمرور الزمن وتأثير ذلك على أحاسيسه الشخصية، كما يعكس على الصعيد الجماعي آلام التجربة الفلسطينية وكذلك الإيمان والأمل اللذين هيمنا على التعبير الشعري لدى الشعراء الفلسطينيين خلال السنوات الأخيرة.

ونشر خيري منصور عددا من المجموعات الشعرية، منها:

1. "غزلان الدم" (1981)

2. "لا مراثي للنائم الجميل" (1983)

3. "ظلال" (1978)

4. "التيه وخنجر يسرق البلاد" (1987)

5. "الكتابة بالقدمين" (1992)

وله أيضا عدد من الكتب النقدية:

1."الكف والمخرز" (1980) دراسة في الأدب الفلسطيني بعد عام 1967 في الضفة والقطاع.

2. "أبواب ومرايا": مقالات في حداثة الشعر' (1987)

3. "تجارب في القراءة" (1988).

4. "في حداثة الشعر"، تجارب في القراءة.