اتحاد موظفي الاونروا بغزة يعلن الاضراب الشامل الاثنين القادم

رام الله - وطن: شارك اكثر من 13 ألف موظف من موظفي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" اليوم الأربعاء ، في "المسيرة الكبرى رفضا لسياسات الأونروا بحق اللاجئين والموظفين وكذلك القرارات الأميركية بحق الأونروا.

وتعد المسيرة خطوة أولى احتجاجية، وقد تكون الأكبر على مستوى التحركات الفلسطينية للتعبير عن رفضهم بشأن قرار الولايات المتحدة تقليص المساعدات عن "الأونرو"ا بنحو 360 مليون دولار كانت تقدم لميزانية "الأونروا".

واعلن رئيس اتحاد موظفي الاونرا في "اونروا اقيلم غزة" الاضراب الشامل في كافة مؤسسات الاونروا الاثنين القادم 24 سيبتمبر احتجاجا على التقليصات التي تنتهجها ادارة الاونروا وفصل عدد من موظفيها معتبرا ان تلك الخطوة هي بداية لتحركات قادمة.

وطالب المسحال الرئيس عباس بالتدخل لدى ادارة الاونروا لحل مشكلة الموظفين مع الادارة ولكنه في الوقت ذاته اكد على طبيعة التظاهر السلمي وحماية منشئات الاونروا وموظفيها المحليين والدوليين.

وفصل المسحال مسيرة المفاوضات مع ادارة الاونروا والوسطاء وما الت اليه الامور من فشل كبير ما ادى الى هذه المسيرة والخطوات التصعيدية القادمة.

وقال مشاركون في الفعالية التي أطلقها اتحاد الموظفين بالأونروا انها تهدف لتحقيق أكبر ضغط على الجهات المانحة ، والعالم أجمع لدفع الولايات المتحدة للتراجع عن القرار الذي جاء للضغط على الفلسطينيين للقبول بشروط المفاوضات ، وتسليط الضوء على مخاطر تنفيذ القرار الذي قد يكون الهدف منه تصفية قضية اللاجئين .

يوسف حمدونة أمين سر اتحاد الموظفين، أكد أن اتحاد الموظفين قرر البدء بأول خطوات الاحتجاج ضد قرار الولايات المتحدة بتقليص الميزانية المقدمة للأونروا وتنظيم وفقه ومسيرة حاشدة يشارك فيها جميع العاملين في الأونروا , للحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في التعليم والصحة والمواد الغذائية قبل الحفاظ على حقوق العاملين في الأونروا.