المجلس الوطني يدعم مشروع قرار مجلس النواب الأردني حول "الأونروا"

وطن: أكد المجلس الوطني الفلسطيني دعمه القوي ومساندته لمشروع القرار الذي تقدم به رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراوانة الى الاتحاد البرلماني الدولي لحشد دعم برلمانات العالم، لسد عجز ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" الخطيرة، بعد قرار الولايات المتحدة التنصل من التزاماتها المالية تجاهها، وتقييم أثر هذا القرار على القضية الفلسطينية بشكل عام.

وأعرب رئيس المجلس سليم الزعنون، في رسالة وجهها الى الطروانة عن شكره العميق وتقديره العالي للأردن ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا على مواقفهم المشرفة في الدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في العودة الى دياره، واقامة دولته المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.

وأشاد الزعنون في رسالته للطروانة بالمستوى العالي من التنسيق بين الجانبين في المحافل البرلمانية الدولية، معربا عن استعداده لتعزيز علاقات التعاون خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين، وتسخير كافة الجهود لإنجاح مشروع القرار المقدم باسم الاردن لحماية "الاونروا" التي أنشئت وفقا لقرارات الأمم المتحدة لتكون العنوان والشاهد على حق اللاجئين في العودة، الى جانب دورها توفير الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية لهم حتى حل قضيتهم، وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، والقرار الأممي رقم (194) ، والذي تم تأكيده بقرارات من مجلس الأمن والجمعية العمومية أكثر من مائة وخمسين مرة.

تجدر الاشارة الى أن مجلس النواب الاردني تقدم بإدراج بند طارئ حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" اونروا" على جدول أعمال الجمعية 139للاتحاد البرلماني الدولي الذي يضم في عضويته 176 برلماناً، والتي ستنعقد في جنيف بمشاركة وفد من المجلس الوطني الفلسطيني خلال الفترة جنيف 14-18/10/2018.