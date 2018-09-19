لبنان: جريحان بإشكال في مخيم البداوي شمال البلاد

وطن: أصيب اثنان بجروح احدهما بحالة حرجة باطلاق نار الاربعاء في مخيم البداوي بطرابلس شمال لبنان، بحسب ما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “جريحين اصيبا في اشكال وقع صباح اليوم في البداوي على خلفية خلافات قديمة، جرى خلاله تبادل لإطلاق النار”.

وتابعت الوكالة “نقل الجريحان وأحدهما حالته خطرة الى مستشفى الاسلامي الخاص لتلقي العلاج”.

وأضافت الوكالة “حضرت دوريه كبيرة من الجيش والمخابرات والقوى الامنية وعملت على تطويق الاشكال، فيما تعمل على ملاحقة مطلقي النار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام