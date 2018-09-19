نتنياهو سيحاول إقناع روسيا عدم تسليم سوريا منظومات متطورة مضادة للطائرات

وطن قال رون بن يشاي، محلل الشؤون العسكرية في صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن إسرائيل ستحاول إقناع روسيا بعدم تسليم سوريا منظومات متطورة مضادة للطائرات والصواريخ ردا على إسقاط طائرة روسية ومقتل 15 جنديا كانوا فيها أمس بصواريخ أطلقها الجيش السوري خلال تصديه لغارة جوية إسرائيلية على أهداف في سوريا.

واتهم بوتين إسرائيل بعد التنسيق مع روسيا قبل شنها غاراتها أمس.

ورجح بن يشاي أن الحادثة لن تؤثر على عمليات القصف التي تنفذها إسرائيل ضد أهداف سورية وإيرانية في سوريا، لكنه أضاف إن الحادثة ستعزز من عمليات التنسيق الروسي الإسرائيلي، وسترفع مستويات الحذر الإسرائيلي خلال الغارات الإسرائيلية في سوريا.

وقال بن يشاي إن ما يقلق إسرائيل حاليا هو إمكانية تنفيذ روسيا لتهديدات سابقة بتسليم سوريا منظومة اس-300 للدفاع hgجوي الصاروخية بعيدة المدى، لذلك سيعمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إقناع روسيا بعدم تنفيذ تهديدها ردا على إسقاط الطائرة الروسية، رغم إعلان بوتين أن إسرائيل ليس مسؤولة عن الحادثة، وأن الطائرة أسقطت “بسبب سلسلة أخطاء مؤسفة”.

لكن الرئيس الروسي اتهم إسرائيل بعد الالتزام باتفاق روسي-إسرائيلي يقضي بأن تنسق إسرائيل مع الجانب الروسي هجماتها على أهداف سورية أو إيرانية في سوريا بشكل مسبق، لتجنب أية حوادث مشابهة، كما قال إن الغارات الإسرائيلية انتهاك للسيادة السورية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت إن إسرائيل أبلغت روسيا بنيتها قصف إهداف في سوريا قبل دقيقة واحدة فقط من تنفيذ الهجوم أمس.

وأجرى نتنياهو أمس اتصالا هاتفيا مع بوتين حول الحادثة.