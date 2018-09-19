الاحتلال يبعد المقدسي فادي مطور عن البلدة القديمة 15 يوماً

القدس- وطن: أبعدت شرطة الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، الناشط المقدسي فادي مطور عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة لمدة 15 يوماً.

وذكرت مصادر محلية أن التحقيق تواصل معه من قبل محققي مركز القشلة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، بتهمة عرقلة عمل الشرطة والإخلال بالنظام العام والتخطيط لأعمال مخلة بالنظام.

وبين أن شرطة الاحتلال أخلت سبيله بشرط الإبعاد عن الأقصى وبواباته والبلدة القديمة لمدة 15 يوما، والتوقيع على كفالة مالية قيمتها 3 آلاف شيكل.

وكانت شرطة الاحتلال سلمت مطور أمس بعد خروجه من باب الأسباط بلاغ استدعاء للتحقيق معه بمركز القشلة، عقب اعتداء واعتقال لموظفي الأوقاف والمصلين في باحات الأقصى تزامنًا مع اقتحامه من عشرات المستوطنين.

في السياق، أخلت شرطة القشلة عصر اليوم سبيل الصحفية ديالا جويحان بعد التحقيق معها لمدة 6 ساعات.

وأفادت جويحان بأن الشرطة الإسرائيلية وجهت لها نفس التهم الموجه للناشط مطور، وأخلت سبيلها دون شروط.

كما منعت قوات الاحتلال صباحًا رئيسة شعبة الحارسات في المسجد الاقصى زينات ابو صبيح من الدخول لعملها في المسجد الاقصى، وسلمتها استدعاء للتحقيق معها في مركز القشلة صباح غد الخميس.