جوافة قلقيلية ستتصدر الى الأردن

قلقيلية- وطن: اتفقت وزارة الزارعة الاردنية والغرفة التجارية في محافظة قلقيلية، على البدء بتصدير ثمار الجوافة إلى الأردن في الثالث والعشرين من ايلول الجاري، جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع طارق شاور رئيس الغرفة التجارية في محافظة قلقيلية مع وزير الزراعة الأردني المهندس خالد موسى الحنيفات في مقر الوزارة في الأردن صباح الأربعاء ،وبحضور رجل الاعمال انور الاشقر ومحمد قطقط مدير عام الغرفة.

وخلال اللقاء تحدث شاور عن واقع الزراعة في محافظة قلقيلية وعن التحديات التي تواجهه القطاع الزراعي، وعن جودة المنتجات الزراعية التي تشتهر بها،كما تناول موضوع تصدير المنتجات الزراعية وتحديدا الجوافة لهذا الموسم والمواسم القادمة مثمنا دورهم وتعاونهم واهتمامهم وتفهم احتياجات القطاع الزراعي.

كما اشاد شاور بدور وزير الزراعة الفلسطيني د. سفيان سلطان على جهده المتواصل في تطوير القطاع الزراعي رغم التحديات والمعيقات وتوفير ما يلزم لصمود المزارعين رغم محدودية الإمكانيات.

من جانبه رحب الوزير الزراعة المهندس خالد حنيفات مثمنا الزيارة مؤكدا على حرصهم الدائم لتعاون في دعم القطاع الزراعي وتعزيز صمود المزارع الفلسطيني وأبدى استعداده لاصدار تصاريح استيراد منتج الجوافة ابتداءا من يوم الأحد القادم.

وفِي نهاية اللقاء شكر شاور الوزير حنيفات وقدم درعا تكريميا للتعاون المتواصل.