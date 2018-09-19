داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

غزة- وطن: أعلنت داخلية غزة أن السفر ليوم غد الخميس 20 أيلول 2018، سيكون للمتبقي من الحافلتين الأولى والثانية من كشف تاريخ 19-9.

ونوهت إلى أن المسافرين المسجلة أسماؤهم في الحافلات السابقة عليهم التواجد الساعة السادسة صباحاً في صالة أبو يوسف النجار بخان يونس، وضرورة اصطحاب أمتعتهم للسفر معهم، مشددةً على ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين.

كما أشارت إلى ضرورة إحضار "حجة عدم ممانعة "من الآباء أو وكلائهم"، الخاص بسفر الأبناء المرفقين مع أمهاتهم؛ حتى يتم السماح لهم بالسفر.