قلنسوة: وفاة رضيعة بعد أيام على وفاة والدتها بحادث سير

وطن- وكالات: فجعت مدينة قلنسوة، اليوم الأربعاء، بوفاة الطفلة الرضيعة ميسم صالح لداوي (6 أيام)، بعد أيام قليلة من وفاة والدتها (32 عاما)، إثر خضوعها لعملية قيصرية طارئة، أجرتها بعد تعرضها لحادث طرق في طريق عودتها من كفر قاسم باتجاه قلنسوة، الخميس الماضي.

يذكر أن ميسم الأم، كانت حامل في الشهر السابع، عندما تعرضت لحادث طرق، يوم الخميس الماضي، في طريق عودتها من التدريس في كفر قاسم.

وتوجهت ميسم مع زوجها لتلقي العلاج في مستشفى "مئير" في كفار سابا، وتم تسريحها بعد ثلاث ساعات، بادعاء استقرار حالتها الصحية.

وبعد ساعات، شعرت الأم في آلام حادة في بطنها، ما أدى إلى فقدانها الوعي، ليتم نقلها، ليلة الخميس الجمعة، إلى المستشفى ذاته، وقرر الأطباء إخضاعها لعملية قيصرية.

وعلم أن الطاقم الطبي نجح بإخراج المولودة، غير أن الوالدة ميسم فارقت الحياة، أثناء العملية في ظروف غير واضحة.

وأطلق الأب، صالح لداوي، على المولودة الجديدة اسم ميسم، على اسم زوجته التي فارقت الحياة، وطالب بمعرفة أسباب وفاة زوجته، علما بأن تقرير التشريح سيصدر خلال الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن ليداوي ألمح أن زوجته قضت نتيجة إهمال طبي، أدى إلى وفاة طفلته كذلك، اليوم، غير أنه أوضح لوسائل إعلام محلية أنه "بعد إغلاق بيت العزاء سنجلس لنتشاور وسنخرج بقرارات فيما إذا كان هناك إهمال طبي أو ما شابه، وسنبحث الإجراءات التي يمكننا اتخاذها".