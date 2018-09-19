توصية بتجديد لقاح الكزاز كل 10 سنوات

وطن: أوصت الرابطة الألمانية لأطباء‬ ‫الأعصاب بتجديد لقاح الكزاز "التيتانوس" كل عشر سنوات.

وأوضحت أن الجراثيم المسببة‬ ‫للمرض يمكن أن تتوغل إلى داخل الجسم عبر الجروح القطعية والسحجات‬ ‫الصغيرة، مسببة التشنجات المميزة للمرض. ‬

‫وتتمثل أولى أعراض الإصابة بالتيتانوس في الصداع والدوار والهزال‬ ‫والإنهاك والاضطراب والرجفة وآلام العضلات وتقلصات العضلات، التي تؤدي ‬‫مثلا إلى تمدد عضلات الظهر المصحوب بآلام مبرحة، علما بأن العدوى قد‬ ‫تؤدي إلى الوفاة.‬

المصدر : الألمانية