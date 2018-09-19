توصية بتجديد لقاح الكزاز كل 10 سنوات
19.09.2018 07:08 PM
وطن: أوصت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب بتجديد لقاح الكزاز "التيتانوس" كل عشر سنوات.
وأوضحت أن الجراثيم المسببة للمرض يمكن أن تتوغل إلى داخل الجسم عبر الجروح القطعية والسحجات الصغيرة، مسببة التشنجات المميزة للمرض.
وتتمثل أولى أعراض الإصابة بالتيتانوس في الصداع والدوار والهزال والإنهاك والاضطراب والرجفة وآلام العضلات وتقلصات العضلات، التي تؤدي مثلا إلى تمدد عضلات الظهر المصحوب بآلام مبرحة، علما بأن العدوى قد تؤدي إلى الوفاة.
المصدر : الألمانية