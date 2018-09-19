ليبرمان: سنهدم منزل منفذ عملية "عتصيون"

القدس- وطن: هدد وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان، بهدم منزل منفذ عملية "عتصيون" جنوب بيت لحم خليل يوسف الجبارين.

وقال "سنقوم بهدم المبنى المكون من اربعة طوابق بالكامل".

وكانت قوات الاحتلال داهمت يوم الاثنين منزل منفذ عملية الطعن في مستوطنة عتصيون واخذت قياسات منزل عائلته الكائن في بلدة يطا جنوب الخليل تمهيدا لهدمه.

وكان الشاب جبارين قد طعن مستوطنا قبل ان يطلق عليه حراس المجمع التجاري النار واصابته بجروح واعتقاله.

وبعد ساعات من تنفيذ عملية الطعن اعلن عن مصرع المستوطن 40 عاما متاثرا بجروحه التي اصيب بها.