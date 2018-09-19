منتخبنا للناشئات يخسر أمام الصين تايبيه

رام الله- وطن: خسر منتخبنا الوطني لناشئات كرة القدم، اليوم الأربعاء، ثالث مبارياته ضمن تصفيات بطولة آسيا للناشئات تحت 16 عاما، المقامة حاليا في العاصمة القيرغزستانية بيشكيك، بمشاركة خمسة منتخبات إلى جانب منتخبنا الوطني هي: إندونيسيا، والصين تايبيه، وقيرغزستان واستراليا.

وجاءت خسارة منتخبنا اليوم أمام الصين تايبيه بنتيجة 8-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن البطولة، التي تختتم منافساتها في الثالث والعشرين من الشهر الحالي بإقامة آخر مباراتين بين فلسطين وقيرغزستان، وأستراليا والصين تايبيه.

وأنهى منتخبنا الشوط الأول متأخرا بهدفين، حيث افتتحت اللاعبة وانغ شيه هان التسجيل لفريقها في الدقيقة 13، فيما ضاعفت وودى لينغ النتيجة بهدف أحرزته في الدقيقة 22، وشهد هذا الشوط أيضا إلغاء الحكم هدف لمنتخبنا بداعي التسلل كانت قد أحرزته اللاعبة دانا بواطنة في الدقيقة 39.

وفي الدقائق الأولى من الشوط الثاني، سجل منتخب الصين تايبيه الهدف الثالث عن طريق اللاعبة تشانغ تزو شان في الدقيقة 53، لتعود وودى لينغ لتسجل هدفين متتالين سريعين خلال الدقيقتين 68 و75 قبل أن تعزز تشوانغ تشيه يي تفوق فريقها في الدقيقة 78.

وأضاع منتخبنا فرصة في الدقيقة 80، بعد أن سددت اللاعبة جينفر شطارة الكرة نحو مرمى الخصم إلا أن الكرة استقرت بين يدي الحارس، وأكملت وودى مسلسل التسديد لمنتخبها بتسجيل الهدف السابع لفريقها والرابع لها في الدقيقة 85، لتختتم لين يو- سيوان اللعبة بهدف ثامن في الدقيقة الأخيرة من الزمن الإضافي.

يذكر أن منتخبنا الوطني يختتم مبارياته يوم الأحد المقبل حين يواجه المنتخب القيرغزستاني الساعة الخامسة مساء بتوقيت قيرغستان، الواحدة بتوقيت القدس.

وتأتي مشاركة المنتخب في هذه البطولة برعاية من بنك فلسطين وبرنامج فلسطينية.