قائد سلاح الجو الإسرائيلي سيزور موسكو قريباً

القدس- وطن: من المتوقع أن يزور قائد سلاح الجو الإسرائيلي "عميكام نوركين" موسكو خلال الأيام القريبة القادمة؛ وذلك في محاولة لحل الأزمة التي خلفتها الغارات الإسرائيلية على الساحل السوري وما رافقها من إسقاط الطائرة الروسية.

وذكرت القناة "20" العبرية أن إرسال "نوركين" إلى موسكو كان بمبادرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بُعيد إسقاط الطائرة الروسية.

وأوضحت القناة أن نتنياهو قدّم خلال المكالمة أسفه لروسيا على الحادث، واقترح إرسال قائد سلاح الجو لعرض تفاصيل الحدث أمام صناع القرار الروس.

وأبدت "إسرائيل" أسفها أمس عن مقتل 15 عسكريًا روسيًا في حادث إسقاط طائرة عسكرية روسية قرب السواحل السورية، محمّلة النظام السوري المسؤولية عن الحادث.

وتصدت مساء الاثنين الدفاعات السورية لطائرات إسرائيلية أغارت على أهداف في مدينة اللاذقية السورية، وأصاب أحد صواريخها طائرة عسكرية روسية تستّرت بها الطائرات الإسرائيلية وفقًا للتحقيقات الروسية.