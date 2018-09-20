الاحتلال يعتقل مواطنا وزوجته ونجلهما في الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم 6 مواطنين في الضفة الغربية.

وزعم جيش الاحتلال انه صادر الاف الشواقل من بلدة يطا .

وعرف من بين المعتقلين، المواطن جمال كرامه وزوجته هناء مسك ونجلهما، والذين جرى اعتقالهم بعد اقتحام منزلهم في الخليل والاعتداء على بقية افراد الاسرة بالضرب.

واضافت المصادر، ان جنود الاحتلال قاموا بتحطيم باب منزل المواطن كرامه قبل اقتحامه، والتنكيل بالاسرة وتفتيش المنزل تفتيشا دقيقا.

كما عُرف من بين المعتقلين احمد عودة ومحمد عمر صلاح من بلدة الخضر .