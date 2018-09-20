الاحتلال يعتقل حارسا من المسجد الأقصى

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حارس المسجد الاقصى حمزة النبالي من "باب حطة"، واقتادته الى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة المقدسة.

ومنعت قوات الاحتلال يوم أمس موظف لجنة الإعمار التابعة لدائرة الأوقاف الاسلامية حسام سدر من الدخول إلى الأقصى من جهة "باب حطة"، كما منع رئيسة شعبة الحارسات زينات أبو صبيح من الدخول، وسلّمها أمر استدعاء للتحقيق معها في وقت لاحق من صباح اليوم الخميس، في مركز توقيف وتحقيق "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة.