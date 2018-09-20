اقتحام غرفة للاسرى في قسم 15 في سجن عوفر والاعتداء بالضرب على الاسرى

رام الله - وطن: قال نادي الأسير الفلسطيني أن قوات القمع ما تسمى "درور واليماز" التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال اقتحمت غرفة رقم (9) في قسم (15) في معتقل "عوفر"، واعتدت على الأسرى بالضرب المبرح.

وبين نادي الأسير أن الغرفة تضم عشرة أسرى، ومن بين الأسرى المصابين الأسير محمد زغلول من رام الله المحكوم بالسّجن (20) عاماً، حيث أصيب بجرح أسفل عينه، وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده.

بالمقابل رد الأسرى بترجيع وجبات الطعام، وإغلاق الأقسام.