تعليق الداوم في كافة مدارس رام الله والبيرة بعد الحصة الرابعة

رام الله- وطن: أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينين "الامانة العامة، وفرع رام الله و البيرة و بيرزيت"، عن تعليق الداوم والمغادرة اليوم الخميس في كافة مدارس محافظة رام الله والبيرة بعد الحصة الرابعة.

وأضاف الاتحاد في بيان له، وصل وطن نسخة منه، ان التعليق يأتي احتجاجاً على اعتداء مجموعة خارجة عن القانون والاخلاق على معلمي مدرسة ذكور رام الله الاساسية أمس الاربعاء، مستخدمين الهروات والعصي الكهربائية وغاز الفلفل.

نص البيان: