الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل قيد الإنشاء في الولجة ويصور آخر

بيت لحم- وطن: أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوقف البناء في منزل بقرية الولجة غرب بيت لحم، كما صورت منزلا آخر.

وأفاد الناشط الشبابي في الولجة إبراهيم عوض الله، بأن قوات الاحتلال برفقة موظفين من بلدية الاحتلال أخطرت المواطن مجدي الشويكي بوقف البناء في منزله قيد الانشاء في منطقة عين جويزة شمال غرب القرية، ومساحته (120) مترا مربعا؛ بحجة عدم الترخيص.

واضاف عوض الله ان الاحتلال صور منزلا قديما يملكه المواطن عماد فرج، وأسوارا استنادية تحيط بمنازل لمواطنين من عائلة ابو رزق، قبل أن ينسحب.