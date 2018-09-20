اصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم شعفاط

القدس- وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناقات بالغاز المسيل للدموع، في مواجهات اندلعت، اليوم الخميس، بين شبان مقدسيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة.

وكانت طواقم تابعة لضريبة بلدية الاحتلال في القدس، ترافقها قوة عسكرية معززة، اقتحمت المخيم، وانتشرت في شوارعه، وشنّت حملة ضد المركبات والمنشآت والمحال التجارية وشرعت بتحرير مخالفات مالية لأصحابها.

وتصدى أبناء المخيم لقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناقات.