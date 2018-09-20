الديمقراطية تتطلب نبذ النرجسية والعنصرية

كتبت :مها أبو عين

إن الديمقراطية نظام لا يسود، سنابل لا تتكاثر، أرض لا تنمو ، إلّا إذا توافرت لها عدة عوامل تشكّل محصلتها قواما رشيقا لا ينحني ولا يذوب مهما تغيرت الظروف المحيطة به ، جسدا متناسق الأعضاء كل عضو فيه له دوره الواضح المميز المستقل دون أي تطفل أو تداخل للمهام الوظيفية، ليبدو في النهاية كيانا جميلا .

أسس النظام تستند الى ثلاث جواهر لا بد ان يلبسها من يريد ان ينعم بحدائق الديمقراطية، من يريد ان يطبقها بالفعل دون اي مراوغة او مساومة او تناقض وهي : الاعتراف الكامل بالحقيقة واحترام تفاصيلها ، الاقرار بمبادئ حقوق الانسان وتشريعاتها الدولية، الاقرار بحق المساواة بين الافراد دون تمييز وامتلاكهم لحرية الرأي والتعبير التي ان وجدت جميعها سادت حرية الكلمة وحرية الفرد، لنشهد طفولة سعيدة وشبابا طموحا وفتيات مبدعات ونساء منتجات ومجتمعا لا يشيخ واقتصادا لا يضعف وصولا الى مجتمع صحي جذوره متينة.

أولا : الحقيقة هي التعامل مع الواقع ومجرياته وأحداثه بشكل مجرد وموضوعي غير مجزأ بعيدا عن الغضب لأي تعصب فكري حزبي ديني، يقول سكاربوروغ :" من لا يعرف ان يغضب هو انسان غبي اما من لا يريد ان يغضب فهو انسان حكيم ." فالحكمة اذن ان تحتفظ بالهدوء بعيدا عن اي عصبية او تشنج قبلي نسمع الاّخرين مثلما نسمع انفسنا ونتيح لهم فسحة من الوقت والاصغاء كاحترامنا لضمائرنا.

ثانيا : الكيان الديمقراطي السليم لا يكتمل ولا يكون ايجابيا فعالا الا اذا توحدت ضمائر (نا+ هم ) =نحن +الاّخرون، على اختلاف تنوع البشر عقائديا عرقيا اثنيا طائفيا ونوعيا وحسب ما تقره وتؤكده لوائح وتشريعات حقوق الانسان . فحق الانسان على الانسان الاّخر ان يحترم كلمته، وجوده، اختلافه، لينهضا بالأفكار معا وليتسعا بالمشاريع سويا وليحققا التنمية الدائمة لحياة أرقى.

نعم، انا اريد وبقوة هذا الشيء ، لكن هو ايضا يريد وبقوة . طبيعة حياة الانسان هي الصراع ولكن من الذي سينتصر ؟ أنا ام هو ؟ انا ام هي ؟ هل البقاء سيكون للأقوى، للأصلح، ام للأكثر تقوى ؟ . صراع طويل تزدحم وتتعقد معادلاته يوما تلو الّخر يصطدم كل ثانية مع عجلات التكنولوجيا الرقمية وبحور شبكات الانترنت ومسارات العولمة، لتتسع حلبة الصراع وتشتد روح المنافسة في عالم أصبحت تحكمه الارقام وتسيره كواكب لا تنطفئ من العلم والتقدم التي تدعونا ان نسايرها ونواكبها لنكون في صورة مشهد اليوم ومشهد هذا العصر بكل ما له وما عليه من سجلات قد تخدم الديمقراطية او قد تحد من شأنها .

كل الاشياء تتغير كل اقل من الدقيقة الواحدة حتى يبدو لك ان لون الجدران حولك يتجاوب مع كل ما يلفك ويلف احاسيس من حولك . وجوهنا – وجوههم – اصبحت يغلفها الحديد رغم رهافة الحس والانفة والانسانية والطيبة . أهي وجوه ملونة بالرصاص الصلب ؟ بالقصدير ؟ لا ادري ولكنها مطحونة بغربال الزمن والساعات التي رحلت من اجندة كل واحد فيهم وفينا. هم طيبون لأنهم يفكرون يحلمون يأملون يطمحون يساعدون لكن اكياس الشقاء ومتطلبات الطموح والسعي والهدف والاولويات تخثرت في وجوههم كالخميرة التي تحاول الاحتفاظ بتاريخ صلاحيتها ! حتى انها اخذت تصارع التشققات والذبذبات والنتوءات التي تلم بها من كل طرف . جميلة جدا وجوههم بعزها السالف الناطق في رموش عيونهم رائعة تلك الاهداب التي ترقص دون ان يتكلم صاحبها او صاحبتها منذ قرون رحلت وهي تبكي من الفرح تتجلى من اللذة تطرب من حسن الراحة . اي وجوه اصبحنا نرى في لحظة اصبحت تتخبط فيها كل القيم دون بوصلة تتلون فيها الانفس الطاهرة البريئة "تتبختر وتتمختر " في زركشة تعابيرها لا لسبب، فقط من اجل ولكي تعيش بسلام وبمنأى عن منغصات النجاح ومحاليل الفشل . نعم نجاح وجوههم اصبح غالي الثمن لا يحتاج لبطاقات ائتمان او فيزا كارد او موقع جديد على الشبكة العنكبوتية مدون تحت اسم مثلا "فيس بوك " . نجاح لا تكفيه كبسولات ومساحيق الارض والحياة بأسرها، نجاح لا تدانيه اي زهرة وعبيرها . نعم النجاح اصبح لا يقدر بعلامات او تقديرات وانما مقاييسه اصبحت الوجوه مفاتيحه لم تعد المثابرة والجد والالتزام وانما المنافسة والحق اولا لمن يحفر سراديب وانفاق جديدة تبيد النسخة الاصلية من تلك الوجوه لنقول الان : انها رحى الوجوه من اجل كسب صبغة العيش والنجاح بلا منازع او سلطان .

ثالثا : حق المساواة بين الأفراد : من يريد نصيبا من الديمقراطية عليه نبذ النرجسية والسادية والعنصرية، ومن يرغب بمزيد من الاطمئنان والسلام والأمان في مجتمعه، فليبدأ اولا من داخل منزله ومن وسط اسرته، فالأسرة نواة المجتمع وامتداد اجياله .