الاحتلال يمنع ترميم ملعب "الشهيد ياسر عرفات" بالعيسوية

القدس- وطن: منعت بلدية الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس أعمال ترميم ملعب "الشهيد ياسر عرفات" في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.

وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص إن طواقم مشتركة من بلدية وشرطة الاحتلال قوات اقتحمت ملعب الشهيد ياسر عرفات أثناء تنفيذ بأعمال ترميم في ساحته، وحررت هويات العاملين وأجبرتهم على التوقف عن العمل بحجة "تمويل الترميم من جهة إرهابية".

وأوضح أن إدارة نادي العيسوية شرعت قبل حوالي شهر بأعمال ترميم الملعب بتبرعات من الأهالي، لكنهم فوجئوا اليوم باقتحام قوات الاحتلال للملعب ووقف أعمال ترميمه.

وأضاف أن بلدية الاحتلال حاولت السيطرة على الملعب بترميمه وتحويله لساحة عامة، إلا أن إدارة النادي ووجهاء وأهالي العيسوية رفضوا ذلك مؤكدين أنهم من سيقومون بترميمه والحفاظ عليه دون تدخل البلدية.