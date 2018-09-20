فيديو| اعتداء عناصر الضابطة الجمركية على شبان في محل تجاري وعائلتهم توضح لوطن

رام الله- وطن: أظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، قيام عناصر من الضابطة الجمركية بالاعتداء بشكل مبرح على شبان داخل سوبر ماركت في بلدة العوجا قرب أريحا.

وتبيّن أن الحادث وقع ضد أبناء صاحب مركز العوجا التجاري، الاثنين الماضي، على خلفية بيع دخان مهرب.

عائلة الشبان: عناصر الضابطة أول من باشر بالاعتداء

وقال صاحب مركز العوجا التجاري نصرالله السلايمة لـوطن، إن أفراداً مقنعين من الضابطة الجمركية اقتحموا متجره بالسلاح يوم الاثنين الماضي، وقاموا بأعمال استفزازية والاعتداء على أبنائه في المحل، قبل أن يعتقلوا اثنين منهم هما "محمد وعبدالله".

ونفى السلايمة ما جاء في بيان للضابطة حول قيام ابنائه بالاعتداء على عناصر الضابطة أولاً، مؤكداً أن عناصر الضابطة هم من باشروا بالاعتداء على أبنائه.

وأشار إلى أنهم تواصلوا بالأمس مع مسؤول جهاز الضابطة الجمركية في أريحا، ووعدهم بفتح تحقيق في الحادث ومعاقبة العناصر المعتدين على أبنائه. مضيفاً أن المسؤول أوفى بوعده بالإفراج عن ابنيه اليوم.

من جهته، قال زايد السلايمة شقيق الشابين اللذين تعرضا للاعتداء، إن الاعتداء على شقيقيه بدأ عند الساعة 9.30 مساءً ثم تم اعتقالهما وواصل العناصر الاعتداء بالضرب المبرح عليهما حتى الساعة الثالثة فجراً حتى تم تسليمها لجهاز الشرطة.

وأضاف أن شقيقيه أصيبا برضوض وكدمات في جسديهما.

وأشار إلى أن الضابطة صادرت 50 كروز دخان، بالإضافة إلى اختفاء 47 ألف شيقل من المحال بعد مدهمته، وتم اسقاط الدعوى ضد عناصر الضابطة والإفراج عن شقيقيه اليوم.

الضابطة: ما جاء في الفيديو يقلب الحقيقة

من جهته، أصدر جاهز الضابطة الجمركيو بياناً توضيحياً حول ما جرى مع طواقمه اثناء عملها الرسمي في بلدة العوجا بمحافظة اريحا والاغوار.

وقال الجهاز في بيانه إن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يحتوي على معلومات كاذبة وعارية عن الصحة ويقلب الحقيقة رأسا على عقب.

وأضاف البيان "في اطار عمل الضابطة في مكافحة التهرب والتهريب ومحاربة البضائع الفاسدة والتالفة واضطلاعها بمسؤولياتها، واثناء مهمة رسمية لطواقمها في بلدة العوجا بمحافظة اريحا بالتعاون مع جهازي الاستخبارات العسكرية والارتباط العسكري، قام اصحاب احد محلات السوبر ماركت وبعض المتواجدين فيه بالتهجم على الطواقم بالسب والشتم والاساءة، والاعتداء على احد الضباط المشاركين بالمهمة وكسر يده وتكسير زجاج مركبة خاصة بالضابطة، مما اضطر الطواقم للدفاع عن النفس ضمن القواعد والاصول العسكرية، واعتقال اثنين من المعتدين على الطاقم الذي ضبط كمية من الدخان والمعسل المهرب والممنوع من التداول بالاسواق الفلسطينية وهي عبارة عن 85 جروز دخان اجنبي، و 24 كيلو غرام معسل، و 145 بكيت دخان حلل (عربي) داخل السوبر ماركت".

وتابع البيان ان "عدداً من افراد عائلة الاشخاص المعتدين التقت مع العميد اياد بركات قائد جهاز الضابطة الجمركية في مكتبه للتباحث بما حصل، وابدوا استنكارهم لما حصل والتزامهم بالقوانين والانظمة المعمول بها بالاراضي الفلسطينية".

وبدوره اصدر العميد بركات تعليماته بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على مجريات الحادثة واتخاذ الاجراءات والعقوبات بحق المخالفين، وفق البيان.