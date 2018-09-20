الاحتلال يواصل تغوله ضد القرية.. اخطارات وقف بناء جديدة في الولجة

بيت لحم- وطن: أخطرت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، بوقف البناء في منزل بقرية الولجة غرب بيت لحم، يعود للمواطن مجدي الشويكي بوقف البناء فيه والذي يقع في منطقة عين جويزة كما صورت منزلين آخرين يعود المنزل الاول للمواطن ناصر شحادة وهو منزل ماهول اما الثاني يعود للمواطن عماد فرج وأسوارا استنادية تحيط بمنازل لمواطنين من عائلة ابو رزق.

وقال خضر الاعرج نائب رئيس المجلس القروي ان" قوة عسكرية اسرائيلية يرافقها عدد من موظفي بلدية القدس الاسرائيلية قد اقتحمت حي عين جويزة التابع للقرية ووزعوا الاخطارات على اصحاب المنازل وجميعها مأهولة بالسكان كما تضمنت الاخطارات استدعاءات لاصحاب هذه المنازل وذلك لاجبارهم على ما يبدو بهدمها بايديهم وفي حالة رفضهم سوف يحملون تكاليف الهدم".

واكد انه "سيتم رفض الانصياع لهذه الاقرارات وسيتم مواجهاتها بالطرق المتاحة من بينها التقدم للجهات القضائية الاسرائيلية من جهة وتنظيم الفعاليات الاحتجاجية".

واشار الى ان الحي الذي يقع بمتاخمة قرية المالحة المهجرة هو مستهدف كي يتم ضمه بالكامل لحدود بلدية الاحتلال بالقدس، التي عملت على مدار الثلاثين سنة الماضية من اجل ضمه وسبق لقوات الاحتلال ان هدمت مسجد النور فيه قبل اكثر من عشرين سنة وتخريب الشارع المعبد الذي يصل الحي بباقي القرية اضافة الى هدم اكثر من ثلاثين منزلا، وهناك ما يقارب اربعين قضية في المحاكم الاسرائيلية لوجود اخطارات بهدم هذه المنازل.