سجون الاحتلال تسرق أعواماً جديدة من أعمار ثلاثة أسرى

رام الله- وطن: أكدت إذاعة صوت الأسرى، أن ثلاثة أسرى يدخلون اليوم 20 من أيلول أعواماً جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد، وهم:

الأسير أيمن عثمان مصطفى جعيم (44 عامًا) من مدينة طولكرم المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير عبد السلام عبد الله أحمد اعمر (59 عامًا) من مدينة قلقيلية المحكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2013، وأمضى خمسة أعوام في السجون الاسرائيلية.

الأسير محمد جابر يوسف نشبت من مخيم البريج وسط قطاع غزة المحكوم بالسجن 29 عامًا ومعتقل منذ عام 1990، وأمضى 28 عامًا في سجون الاحتلال.