نتنياهو يهدد نصرالله بـ"ضربة ساحقة"

وطن- وكالات: وجه رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تهديدا لـ "حزب الله" اللبناني، بتلقيه ضربة ساحقة في حال نفذ أي هجوم ضد دولة الاحتلال

وقال نتنياهو في بيان صدر عن ديوانه مساء اليوم الخميس "استمعت للتصريحات النارية التي أتت من جهة حزب الله" إنها أتت من شخص قال بعد 2006، إنه لو كان يعلم ماذا سيكون الرد الإسرائيلي على خطف الجنود الثلاثة لكان فكر مرتين، لذا يحبذ القيام بذلك، وأقترح عليه اليوم بأن يفكر ليس مرتين بل 20 مرة، لأنه لو اعتدى علينا فسيتلقى ضربة ساحقة، تفوق كل تصوراته".

وكان الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، وجه رسالة واضحة للاحتلال الاسرائيلي، حول فشل الاحتلال في منع وصول الاسلحة المتطورة الى حزب الله.

وقالةفي كلمة له ظهر اليوم في ذكرى العاشر من محرم (عاشوراء) موجها حديثة للاحتلال الاسرائيلي قائلاً "مهما فعلت لقطع الطريق فقد انتهى الامر واتمت المهمة وباتت المقاومة تملك من الصواريخ الدقيقة وغير الدقيقة والامكانات التسليحية بما يجعل إسرائيل تواجه مصيراً لم تتوقعه إذا فرضت حرباً على لبنان".

وأكد أنّ إسرائيل تعلم أنّ محور المقاومة "عائد أقوى من أي زمن مضى"، لافتاً إلى أنّ الاحتلال يدرك أنّ نقاط ضعفه باتت مكشوفة ويعرف جيداً نقاط القوة التي نمتلكها.

وأضاف أنّ "الاحتلال يعرف أن هناك متغيّرات كبرى حصلت في المنطقة لم يكن يتوقعها".

وجدد نصر الله التزامه بقضية فلسطين والقدس وفي دعم الشعب الفلسطيني حتى استرداد حقوقه.

ورد على الخطاب الاسرائيلي حول اختباء نصر الله في الملاجيء قائلاً "إن الله مد في عمري وأنتم تسعون في الليل والنهار لقتلي ولكنكم فشلتم ووجودي هو دليل على فشلكم"، مضيفا ان من علامات الفشل ايضا ان جيش الاحتلال الذي كان يهدد باجتياح بيروت لم يعد موجوداً.