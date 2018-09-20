ضبط 15 كيس قنب بغرفة نزيل في فندق ببيت لحم

بيت لحم- وطن: ضبطت الشرطة والاستخبارات العسكرية في بيت لحم، اليوم الخميس، 15 كيس بداخلها مادة يشتبه ان تكون مادة القنب الهندي المهجن " الهايدرو " المجففه والجاهزه للتعاطي بغرفة مروج للمخدرات في احد فنادق المدينة.



واوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات انه وبناء على معلومات وردت لفرع مكافحة المخدرات بالشرطة و جهاز الاستخبارات العسكرية ببيت لحم تفيد بقيام شخص بترويج مواد مخدرة في منطقه باب الزقاق والسينما على الفور تم تشكيل فريق مراقبة لمتابعته وقد تبين انه يتنقل في العديد من الاماكن بالمحافظة وتم القبض عليه في منطقة باب زقاق وبالبحث تبين انه مستأجر غرفة فندقية في احد الفنادق ويقوم باخذ كميه من الغرفه ويذهب لبيعها ويعود مره اخرى لاخذ كمية جديدة.

واضاف ارزيقات انه بعد القبض عليه تم استصدار اذن تفتيش من النيابة العامة والتوجه لغرفته بالفندق واثناء التفتيش ضُبطت الاكياس الخمسه عشره بوزن واحد واربعون غرام لكل كيس ومطاحن مخدرات عدد ثلاثه وربطات اكياس لتعبئه المادة المخدرة وخمس ادوات تعاطي جديدة غير مستخدمة.

وبيّن ارزيقات انه تم التحفظ على المواد وتوقيف الشخص لحين احالته للنيابة العامة.

وناشد ارزيقات كافة اصحاب الفنادق لاخذ الحيطة وابلاغ الشرطة عن اي تحركات غير طبيعية لاي نزيل.