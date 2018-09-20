قريباً.. النسخة الثانية من مهرجان تذوق الطبق الفلسطيني

الخليل- وطن: استكمالاً لمشروعها الوطني في حناية الطبق الفلسطيني من التهويد، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة فرع الجنوب، وبلدية الخليل، وباستضافة مطعم القدس، تنظم الجمعية العالمية لماستر شيف بلاد الشام، النسخة الثانية من مهرجان تذوق الطبق الفلسطيني، وذلك يوم الثلاثاء، الخامس والعشرين من الشهر الجاري، في مدينة الخليل.

وكانت الجمعية، نظمت النسخة الأولى قبل نحو أسبوعين في مدينة جنين، برعاية محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان، ومن المقرر أن تجوب بفعاليتها هذه كافة محافظات الوطن، ضمن حملتها الوطنية لحماية الطبق الفلسطيني من التهويد، وإعادة الإعتبار له في الوسطين الفلسطيني والعربي.

وأوضح سامر أبو جمعية، رئيس الجمعية، أن "سلطات الاحتلال عمدت في الآونة الأخيرة إلى تهويد الطبق الفلسطيني، وتحاول جاهدة نسبه إليها، ونحن بدورنا سنعزز مفهوم هذا الطبق، وسنشكف زيف ادعائها، بفعاليات متعددة، سيصار إلى تنفيذها، ومهرجان الطبق الفلسطيني جزء منها".