تعديل على موعد مباراة في دوري الناشئين وتحديد موعد أخرى مؤجلة

رام الله- وطن: قررت لجنة المسابقات العامة في اتحاد كرة، القدم وبالتنسيق مع اتحاد كرة القدم فرع الجنوب، إجراء تعديل على مباراة أهلي الخليل والأمعري لتقام يوم الثلاثاء الموافق 25/9/2018 الساعة الرابعة والنصف على ملعب العبيدية ضمن مباريات الأسبوع الرابع.

وتقرر إقامة اللقاء المؤجل من الأسبوع التاسع لدوري الأشبال مواليد 2004-2005 بين العبيدية وعاصمة الميلاد، ليقام يوم الاثنين 24/9/2018 الساعة الرابعة والنصف على ملعب العبيدية.