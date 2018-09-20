الشرطة توقف 7 أشخاص مرتبطين بالاعتداء على معلمين مدرسة برام الله

رام الله- وطن: ذكر الناطق باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، اليوم الخميس، انه تم توقيف 7 اشخاص ارتباطا بالاعتداء الذي استهدف مدرسة ذكور رام الله الثانوية، فيما قالت وزارة التربية والتعليم بانها ستنفذ اقصى درجات العقوبة بحق "من يعتدي على التعليم".

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي استنكرت قيام مجموعة من الشبان "الخارجين عن القانون بالاعتداء على مدرسة ذكور رام الله الثانوية للبنين"، الذي طال معلمين وطلبة، مؤكدةً رفضها القاطع لأي اعتداء على أي مؤسسة تعليمية وكامل أركان العملية التعليمية وعلى رأسها المعلم الفلسطيني.

واعتبرت في بيان صحفي صدر عنها اليوم، أن "أي اعتداء على التعليم هو اعتداء على فلسطين، وسيشكل بالنسبة للوزارة نقطة فارقة وتحول خطير؛ وعليه ستقوم الوزارة بإنفاذ أقصى درجات العقوبة، ومتابعة المعتدين، واتخاذ الإجراءات الواقية التي تضمن عدم تكرار هذا الموقف".